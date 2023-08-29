Семья вернулась во Львов и планирует остаться там жить.

Семья Степаненко, которая весной прошлого года попала под ракетный обстрел железнодорожного вокзала Краматорска, вернулась во Львов после года реабилитации и протезирования в США. Об этом сообщатся на странице Первого медобъединения Львова в Facebook.

В результате обстрела мама Наталья потеряла одну ногу, а ее тогда еще 11-летняя дочь Яна – обе нижние конечности. В апреле 2022 года их несколько месяцев лечили во львовском центре "НЕЗЛАМНІ", который тогда только начал развиваться. Позже маму и дочь отправили на дальнейшую реабилитацию в США. С ними поехал сын и брат Ярослав. В течение года семья жила в городе Сан-Диего. Там Наталья и Яна стали на протезы.

Недавно семейство Степаненко вернулось во Львов и сегодня встретилось со своими врачами – специалистами детской больницы Святого Николая и реабилитационного центра "НЕЗЛАМНІ".

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"Я очень рада вернуться домой, очень скучала по врачам, очень скучала по Украине", - говорит Яна Степаненко.

Девочка успешно прошла в США реабилитацию и делает необычайные успехи. Яна не только уверенно ходит на протезах, но и ездит на велосипеде и самокате.

Медики отмечают, что пока девочка растет, ей каждый год нужно будет менять протезы. Все свое взросление она будет нуждаться в качественной детской реабилитации, которую ей смогут предоставить в детской больнице и реабилитационном центре.

Сейчас Степаненко планируют остаться жить во Львове. Двойняшки выбирают школу, в которую будут ходить.

"В центре "НЕЗЛАМНІ" мама и дочь продолжат свое восстановление. А как только Яне придется заменить протезы, их изготовят в нашей мастерской протезирования", - говорится в сообщении.

Ракетный удар по Краматорску в апреле 2022 года

8 апреля 2022 года Россия нанесла ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области. Во время обстрела на вокзале находились тысячи людей, которые ожидали эвакуации в более безопасные области Украины.

В результате атаки погиб 61 гражданский человек, еще 121 – получил ранения.

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