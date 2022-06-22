Мужчина говорит, что ему сильно повезло, что он попал в список по обмену.

В свои 53 года украинец Николай Савчук из Андреевки даже представить не мог, с какими издевательствами и пытками ему придется столкнуться, на какие зверства и жестокость способны люди, что в реальной жизни, а не в кино, он встретит настоящих садистов - россиян.

С неработающей рукой, обломком в спине и раной на гнилой ноге он — один из немногих — вырвался из лап оккупантов. Мужчина помнит до мелочей, как над ним издевались и какие эксперименты ставили "русские братья". Об этом говорится в сюжете проекта FreeДом.

Мужчина вспоминает, что вышел из погреба, когда его схватили. Николая вместе с односельчанами отвезли в лес, где им пришлось спать на земле целую неделю. А тогда температура воздуха опускалась ниже ноля, ночью все так дрожали, что у многих постирались зубы.

Затем, по словам мужчины, у них принудительно брали кровь, очень много. Он два дня отходил после этого. Затем его отправили в Беларусь, где над ним продолжали издеваться российские врачи. Потом Николая отправили в Курск, где его ждали садисты-ОМОНовцы. Пленных перевоспитывали и пытались привить любовь к русскому миру, заставляя с самого утра петь гимн РФ.

Мужчина говорит, что ему сильно повезло, что он попал в список по обмену. Его перевезли в Севастополь, а уже дальше под Запорожьем его обменяли. Целых 1,5 месяца Николай находился в "дружеских объятиях" россиян.

Ранее освобожденные из плена рашистов украинские военные рассказали о пытках и жестоком обращении российских оккупантов. Во время допросов украинских военнопленных ставили на колени, били прикладом от автомата по пальцам ног и открытым ранам, использовали плоскогубцы, закидывали петлю на шею и душили. По словам военнослужащих, рашисты вводили им неизвестные препараты на букву "М", после чего они падали в обморок и теряли память.

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