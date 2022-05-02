По его мнению, это приведет к краху путинского режима.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украине выгодна всеобщая мобилизация в России, поскольку это ускорит крах путинского режима.

Об этом он рассказал в интервью Марку Фейгину.

"Всеобщая мобилизация в России - благо для Украины. Потому что начнется последний отсчет дней режима Путина, очень быстрый обратный отсчет. Это будет уже неостановимый процесс. Лучшее, что может произойти, это всеобщая мобилизация в России. Это настолько хороший для нас козырь, что даже не хотелось говорить", - сказал Арестович.

По его мнению, такое решение властей может выявить, что в России гораздо больше ячеек легиона "Свобода России", а другие люди могут начать присоединяться к нему.

"Они не прокормят эту массу людей. И это начнет обрушивать российскую экономику еще быстрее, чем сейчас", - отметил Арестович.

Советник главы ОП считает, что вооруженные мужчины могут пойти против правительства и повторить революцию 1917 года.

"Эти нормальные российские мужики, которых дернут от семей, они и постучатся в бункер прикладом", - заявил он.

Напомним, что в Украине против оккупантов воюют и граждане России. Они уже сформировали свой легион и получили форму.