Военный отметил, что истощенному войску надо дать возможность отдохнуть.

Доброволец Дмитрий Курилович с позывным "Дронго" заявил, что целесообразнее было бы ввести демобилизацию для военных, а не просто ротацию.

Как заявил "Дронго" в интервью проекту "Станция Краматорск", демобилизация была бы более действенной, чем ротация в современных условиях. По его мнению, ротация не позволит истощенным воинам сполна восстановить силы.

"Я бы дал бы человеку год-два отдохнуть после войны, чтобы он свободно мог покинуть территорию Украины, отдохнуть, приехать и дальше выполнять свой долг, потому что выехать на ротацию... Ты приезжаешь сюда, вроде бы три месяца ротация, пока сдашь полностью имущество, пройдет неделя-две, а то и больше, в зависимости от человека. То есть, если это командир роты, на нем столько имущества, что он будет месяц его сдавать, а еще много же других вещей", - сказал военный.

Воин отметил, что во время ротация можно взять 15 суток отпуска, но в это время могут вызвать на службу. То есть, у военных на ротации просто меняются обязанности. Впоследствии начнется боевое слаживание и подготовка к выезду в зону боевых действий.

"За три месяца, если ты обычный солдат, можешь отдохнуть в отпуске 10-15 дней. Если, например, от лейтенанта, то у тебя не будет отпуска, тебя в отпуске будут дергать все время", - отметил воин.

Курилович также положительно оценил идею мобилизации блогеров и известных людей. По его словам, воевать должны все: как работник с завода, так и публичный человек.

Мобилизация в Украине

В начале 2024 года парламент поддержал в первом чтении правительственный проект закона, в котором предусматривалось, в частности, усиление мер для избежания уклонения от мобилизационных мероприятий. В документ подали более 4 тысяч правок.

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев говорил, что комитет с правками может справиться за две недели. По его словам, некоторые из правок "абсолютно популистские".

В начале марта 21-летний украинский воин, обладатель двух орденов "За мужество" Роман с позывным "Цитрус" говорил, что иногда "хотелось бы всех силой мобилизовать, но потом попускает".

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