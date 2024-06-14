По словам президента, новая помощь повышает моральный дух и силу украинских бригад.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новая военная помощь, которую еще будет получать наша страна, позволит укомплектовать резервы и провести ротацию подразделений на фронте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в Италии на полях саммита лидеров "Большой семерки". В частности, у него спросили, на сколько хватит дополнительной помощи от США объемом 60,8 млрд долларов, а также помощи на сумму 50 млрд долларов от доходов с замороженных российских активов, что была согласована лидерами G7.

"Мы действительно ожидали фундаментального пакета поддержки в Конгрессе Соединенных Штатов Америки. И действительно, это была большая пауза для наших воинов, прежде всего, но важно и мы благодарны, что в конце мы имеем этот пакет. И это точно усилит наших воинов", – отметил Зеленский.

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Президент Украины добавил, что за 6-8 месяцев паузы, когда Украина не получала от США оружие, российские захватчики получили возможность оккупировать Харьков.

"Но эта попытка была остановлена нашими воинами. Был дан отпор. И, несмотря ни на что, сорвали их все планы. Мне кажется, что это самое главное", – сказал Зеленский.

Также президент объяснил, что именно ожидает от нового пакета помощи, который еще поступит в Украину.

"Этот пакет дает возможность укомплектовать те резервы, тех ребят и те бригады, которые готовы, для того, чтобы они дали возможность ротациям. Чтобы те ребята, которые уставшие, которые на поле боя, чтобы они могли отдохнуть, чтобы бригады могли восстановиться. Чтобы вместо них вышли другие бригады с техникой. Вот, что дает этот пакет. И поднятие морального духа, и поднятие силы наших бригад. Мне кажется, что это самое главное", – сказал Зеленский.

Также он отметил, что важно, чтобы мир сохранил единство вокруг поддержки Украины.

"Мы без пакета держались 8 месяцев. И никакого успеха у россиян не было. И поэтому, вопрос правильнее, мне кажется, в том, на сколько хватит единства в мире. Единства в Соединенных Штатах вместе с европейскими лидерами. Как будут влиять те или иные выборы на это единство. Мне кажется, что на это надо смотреть именно так, чтобы сохранить единство, сохранить целостность демократического мира", – пояснил Зеленский.

Он уверен, что если не выдержит Украина, то не выдержит и демократия многих государств.

Помощь Украине: важные новости

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты предоставят Украине перехватчики для противовоздушной обороны, бронетехнику и артиллерию с боеприпасами. В частности, это будет предоставлено в рамках объявленного президентом США Джо Байденом нового пакета помощи.

Также 13 июня министр финансов Германии Кристиан Линднер сообщил, что страны "Большой семерки" согласовали выделение Украине $50 млрд. Средства будут передавать из доходов, полученных от замороженных российских активов.

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