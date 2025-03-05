Полковник запаса уверен, что пока РФ будет существовать в современном виде, то будет представлять постоянную угрозу Европе.

Реальный мир возможен только через экономическое и военное давление, направленное на распад Российской Федерации. Об этом полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан сказал на Radio NV.

В частности, он проанализировал, есть ли перспективы для перемирия с учетом предложений о частичном прекращении нанесения ударов ракетами и дронами.

Эксперт убежден, что пока РФ будет существовать в современном виде, то будет представлять постоянную угрозу Европе.

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"Поэтому, если говорить о мире, о реальном мире - это только после распада. Распад Российской империи возможен только экономическим путем, часть военным, но реально экономическим путем, как в свое время был развален Советский союз. Только так. На это нужно время - от 3 до 7 лет", - заявил Свитан.

Он считает, что Украине придется еще от 3 до 7 лет воевать и стабильного мира не будет.

"Никакие потуги не приведут к миру, кроме тех, о которых я сказал. То есть, экономическое давление различными механизмами, начиная от санкционных внешних, и заканчивая санкционными внутренними - санкциями Вооруженных сил Украины, которые сейчас накладываются на российскую экономику, уничтожением углеводородной отрасли", - отметил Свитан.

Полковник запаса напомнил, что именно продажа нефти приносит валюту в российскую экономику.

В то же время, он обратил внимание, что звучат предложения на месяц не наносить удары в глубоком тылу России, а именно по российским нефтяным объектам и закрыть небо от ракет и дронов. Он считает, что такие предложения не отвечают интересам Украины, потому что это сможет россиянам улучшить экономическую ситуацию, что, в итоге, сыграет россиянам на руку, чтобы ударить на линии фронта с Украиной.

"Удары в тылы - это создание безопасности для наших войск на линии фронта", - подчеркнул Свитан.

Война в Украине

Как сообщал УНИАН, 4 марта президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением о возможном прекращении огня. В частности, по его мнению, первыми этапами могут стать освобождение заключенных и перемирие в небе - запрет на ракеты, беспилотники большой дальности, бомбы по энергетике и другой гражданской инфраструктуре - и перемирие на море. В то же время, как подчеркнул президент, это возможно сделать, если РФ согласится на такой шаг.

Это заявление Зеленского прозвучало после неудачной встречи с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме. Запланированное соглашение об украинских недрах так и не было заключено, а американская сторона потребовала от Зеленского реального подтверждения желания мира, чтобы возобновить переговоры. Также Трамп приказал приостановить отправку всей военной помощи в Украину.

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