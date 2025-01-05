По словам Шишани, Кадыров понимает, что если война в Украине закончится, вся злость людей обернется против него.

Распад РФ может начаться с Кавказа, поскольку Рамзан Кадыров сам говорит, что надо готовиться к войне.

Такое мнение высказал Абдул-Хаким Шишани, главнокомандующий ВС Чеченской Республики Ичкерия, в интервью РБК-Украина. По словам Шишани, Кадыров понимает, что если война в Украине закончится или будет заморозка конфликта, вся злость людей обернется против него. "Поэтому он уже предпринимает шаги для своей защиты", - отметил главнокомандующий ВС Ичкерии.

Шишани сказал, что например, Кадыров амнистирует тех, кто был в Сирии, и говорит их родственникам, что они могут вернуться домой. "Это явный сигнал: Кадыров понимает, что наступают перемены, и пытается ослабить давление. Но весь этот негатив рано или поздно ударит по нему. Чеченцы устали от репрессий, пыток и убийств. Народ готов бороться за свободу", - заявил Шишани.

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По его мнению, если РФ развалится, поддержка мирового сообщества поможет Ичкерии и другим ресаубликам получить независимость.

Также Шишани поделился мнением о роли Кадырова и его войск в войне против Украины. "Кадыровцы - это личная гвардия Путина, которая помогает ему контролировать Чечню. Их связывают общие преступления, такие как убийства политических оппонентов, правозащитников и журналистов. Путин дал Кадырову полный карт-бланш, поэтому тот удерживает свою власть", - пояснил он.

Шишани считает, что пока есть Путин, есть и Кадыров, но как только Путина не станет, Кадырова тоже не будет. "Он не сможет договориться с новым лидером, особенно если это будет ставленник ФСБ. Очень многие в ФСБ недовольны Кадыровым и ждут ухода Путина, чтобы решить этот вопрос", - кончтатував главнокомандующий ВС Ичкерии.

Вероятный распад РФ

Доктор исторических наук, профессор и директор Украинского научного института Гарвардского университета Сергей Плохий заявлял ранее, что после смерти Путина Россия будет иметь очень сложный период, где дезинтеграция может стать частью этой истории.

А историк и офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Алферов заявлял, что для него распад Российской Федерации будет победой.

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