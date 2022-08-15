Жданов не сомневается, что удар по мосту будет нанесен.

По Крымскому мосту рано или поздно будет нанесен удар, однако поражение такой цели не является простой задачей. Наиболее эффективными выглядят групповые удары по мосту американскими ракетами ATACMS в случае их поступления на вооружение ВСУ.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал.

"Не обязательно его разрушать, главное - вывести из строя, нарушить дорожное покрытие, сделать невозможным проход техники. А на железнодорожном мосту нарушить исправность или целостность пути", - комментирует Жданов.

По словам эксперта, российская ПВО не способна справиться со снарядами HIMARS, о чем свидетельствуют успешные удары ВСУ по Антоновскому мосту.

"Они пытаются сделать хоть что-то, ведь не могут просто сидеть и наблюдать. Поэтому применяют какие-то меры, хоть они и бездейственны в этом случае", - поясняет он.

В случае повреждения или уничтожения моста враг найдет ему альтернативу, убежден Жданов. По его словам, ею может стать паромная переправа, которую использовали до строительства моста через Керченский пролив. Он предположил, что паромы где-то стоят и враг потенциально может рассчитывать на них. Эксперт допустил, что в настоящее время паромы могут быть не в лучшем техническом состоянии.

Ранее генерал спрогнозировал, что удара по Крымскому мосту в ближайшее время, вероятно, не будет.