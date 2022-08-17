По его словам, от обстрела моста будет только пропагандистский эффект.

С технической точки зрения разрушить Крымский мост очень сложно, по нему можно "влупить символический удар, чтобы все страшно обрадовались".

Так ответил на вопрос о судьбе моста через Керченский пролив советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Юлии Латыниной.

"Мы видим, как долго и тяжело разрушается Антоновский мост, и до сих пор не разрушен. Керченский в несколько раз прочнее, больше, сильнее, выше и так далее. Пульнуть можно, вопрос - долетит ли? И второй вопрос, учитывая как его охраняют, ну и что? Поцарапал, дальше что? Пропагандистский эффект будет лучше. Теперь вопрос: мы хотим воевать ради пропагандистского эффекта либо мы хотим делать то, что положено по военной науке? Мне кажется, что мы за второе. Украинская армия воюет за второе и Залужный планирует за второе", - сказал он.

По словам Арестовича, если политический и идеологический эффект возникает - "это, конечно, хорошо, но мы по науке и не берем города к датам".

"Другое дело, что когда совпадают (утопление крейсера "Москва) военные нужды и идеологические - это приятный бонус. Но не является самоцелью, наверно", - добавил он.

Арестович на уточняющий вопрос повторил, что имеющимися у Украины средствами мост не только сложно уничтожить, но даже повредить.

Ранее военный эксперт Олег Жданов спрогнозировал, что по Крымскому мосту рано или поздно будет нанесен удар, однако поражение такой цели не является простой задачей. Наиболее эффективными, по его мнению, выглядят групповые удары по мосту американскими ракетами ATACMS в случае их поступления на вооружение ВСУ.