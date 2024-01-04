Правительственный проект закона о мобилизации планируют подробно рассматривать в комитете по нацбезопасности в течение ближайших трех дней, поделился нардеп.

Мобилизация в Украине может быть усилена. Заседание комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, где рассматривался законопроект о мобилизации, в присутствии главнокомандующего Вооруженными силами Украины, начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шаптала, министра обороны Украины Рустема Умерова, проходило в закрытом режиме.

Об этом сообщила заместитель председателя этого комитета Марьяна Безуглая в Facebook. "Умеров, Залужный и Шаптала пришли на заседание и доложили во время рассмотрения законопроекта о рекрутинге, мобилизации и прохождении военной службы. Заслушивание их в закрытом формате продолжалось около 2,5 часов", - отмечает она.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко написал в Telegram, что Залужный и Умеров отметили на комитете, что усиление мобилизации - это объективная составляющая войны, потому что если не будет усиления, то некому будет защищать государство. Гончаренко отмечает, что они заявили о готовности дорабатывать законопроект и вносить изменения, "в том числе убирать антиконституционные положения".

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Нардеп отмечает, что в целом правительственный законопроект о мобилизации планируют подробно рассматривать в комитете по нацбезопасности в течение ближайших трех дней.

"8 января истекает срок подачи альтернативных законопроектов, после этого комитет по нацбезопасности должен принять решение, что он рекомендует Раде. Он может рекомендовать отклонить все законопроекты, принять один из них, или на их базе сделать новый комитетский законопроект и предложить Раде в первом чтении принять его", - пишет Гончаренко.

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Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2023 года Кабинет министров в Верховную Раду законопроект о совершенствовании мобилизационных мероприятий. В частности, он предлагает снизить призывной возраст с 27 до 25 лет, отменить понятие "ограниченной пригодности" к военной службе, а также содержит жесткие ограничения для уклонистов. Предусмотрено усовершенствование процедуры воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Алексей Гончаренко подал в Раду альтернативный законопроект о мобилизации с определенными правками насчет сроков "демобилизации", где предусмотрено, что ее стоит проводить через 18 месяцев от начала службы (Кабмин предлагал через 36 месяцев).

Нардеп также предлагает предоставить право на освобождение от мобилизации лицам с 3 группой инвалидности (не только 1 и 2) и сделать отсрочку от мобилизации для лиц с инвалидностью и соискателей высшего образования (например, те, кто имел степень бакалавра и учится на магистратуре).

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