Военно-промышленному комплексу врага нанесен значительный урон, выяснили журналисты.

В ночь на субботу, 30 декабря, Силы обороны Украины совершили комбинированный удар по российским военным объектам, которые находятся в разных областях РФ.

Украиские воины использовали десятки дронов различных типов, и вражескому военно-промышленному комплексу нанесен значительный урон, сообщает Liga.net, ссылаясь на сведения источника в спецслужбах нашей страны.

По его данным, целями беспилотников, в частности, стали "Брянский химический завод им. 50-летия СССР", а также "Кремний Эл" в Брянске, где производили электронные комплектующие для боевых ракетных комплексов. Кроме того, атакованы объекты военной инфраструктуры противника, которые находятся в Москве, Твери, Туле и Белгороде.

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"Несмотря на то, что часть дронов была сбита российской противовоздушной обороной, "значительная" часть достигла целей", - выяснили журналисты.

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30 декабря Минобороны РФ утверждало, что "отразило" атаку дронов, которые были в небе над Московской, Курской, Орловской и Брянской областями.

Российская сторона сообщила, что в ночь на субботу была совершена атака 32 неизвестными беспилотниками. Российское Минобороны, как всегда, отчиталось, что смогло справиться со всеми беспилотниками, задействованными в атаке. В то же время в российских Telegram-каналах сообщили о ночных "прилетах".

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