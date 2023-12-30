Дроны видели над территориями четырех областей России.

В ночь на 30 декабря противовоздушные силы России "настрадались" в связи с атакой 32 неизвестных БПЛА: их пришлось "перехватывать" и "уничтожать" в воздухе.

С таким заявлением выступило Министерство обороны РФ субботним утром, отмечая, что дроны были замечены над территориями четырех областей: Брянской, Орловской, Курской и Московской.

Традиционно, вражеское министерство обвинило в попытке атаки "киевский режим". Как говорят в РФ, дроны запустили для атаки объектов, расположенных на территории России. Также прогнозируемо Москва говорит, что все смогла сбить.

Тем временем на российских телеграм-каналах появились видео о ночных "прилетах" по РФ.

Россия била ночью по Украине "Шахедами"

В ночь на 30 декабря страна-террорист Россия не пренебрегла шансом вновь запустить по Украине дроны "Шахед". Пока что официальной сводки от Воздушных сил ВС касательно сбитых целей нет, однако утром Генштаб отчитался об уничтожении 5 дронов.

В оперативной сводке ведомства говорилось, что ночью враг запустил по Украине 10 БПЛА типа "Shahed-136/131".

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