Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Силы обороны Украины продолжают расширять плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"За прошедшие сутки произошло 53 боевых столкновений", - говорится в сводке.

В частности, в зоне ответственности Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 12 атак врага в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

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При этом, на Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили 3 атаки противника вблизи Богдановки и Андреевки Донецкой области.

В то же время, в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Украинские воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отразили 14 атак восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и 12 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.

Также, на Марьинском направлении украинские воины сдерживают врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 6 атак.

На шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

Кроме того, на Запорожском направлении силы обороны отбили 4 атаки южнее Новодаровки, западнее ивового и Работиного Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские защитники продолжают мероприятия по расширению плацдарма. "Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 13 безуспешных штурмовых действий на позиции Сил обороны, получил достойный отпор и отступил", - говорится в сводке.

В то же время, силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери России в Украине - последние данные

За прошедшие сутки украинские бойцы ликвидировали 850 российских оккупантов. Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года составляют около 357 520 человек.

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