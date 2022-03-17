В Минобороны заявили о необходимости исключить фото-и видеофиксацию, распространение в медиа точной территориальной привязки бомбоубежищ.

Командование Вооруженных сил Украины обратилось к медиасообществу с просьбой максимально ограничить обнародование персональных данных и снимков, содержащих лица офицерского состава (командиров подразделений).

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны в соцсети.

Кроме этого, украинцев призвали не выкладывать снимки геолокационной, визуальной, адресной привязки к местам выполнения задач украинских военных.

"Необходимо исключить фото - и видеофиксацию, распространения в медиа точной территориальной привязки бомбоубежищ (мест укрытия гражданского населения), с целью усложнения получения противником текущей информации из открытых источников для нанесения ракетно-бомбовых ударов по гражданской инфраструктуре", - отметили в ведомстве.

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