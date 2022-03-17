Лишь один из 300 таких случаев попадает в кадр, как расстрел очереди за хлебом в Чернигове.

Фиксируются сотни случаев массовых расстрелов оккупантами мирного населения, ограблений и много случаев изнасилований.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

Он вспомнил о случае в Чернигове, когда оккупанты расстреляли людей, которые стояли в очереди за хлебом. "Чернигов - один из тех городов, которые подвергаются постоянным обстрелам по гражданским объектам. ... Но есть гораздо более досадные случаи", - сказал Арестович.

По его словам, четыре дня назад несколько семей выезжали в направлении Балаклея-Изюм, однако их остановили оккупанты, которые осмотрели авто и посмотрели внутрь, удостоверившись, что там находятся дети, в том числе дошкольники. "Пожелали счастливого пути и расстреляли в спины. Одна из этих машин уцелела, судьба второй неизвестна, третью расстреляли вместе с детьми", - рассказал он.

Советник руководителя ОП отметил, что такие случаи являются нередкими. "Многочисленные случаи, когда в городах вокруг Киева изнасилования, массовые расстрелы местного населения... Раньше были единичные случаи, а сейчас систематическое применение насилия наблюдается", - подчеркнул он.

Арестович заявил, что российская армия прибегает к грубому массовому уничтожению населения и соответствующее вчерашнее решение суда ООН показало это. "Это дело геноцида РФ против Украины... Иначе квалифицировать нельзя. Количество таких случаев превышает сотни: массовые расстрелы населения, ограбления, очень много случаев изнасилований... А попадает в кадр, так как в Чернигове, может один из 300 таких случаев", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в Чернигове за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов погибли 53 человека, убитые российским агрессором.

Сегодня, 17 марта, ГСЧС сообщила, что в результате вражеского авиаудара по общежитию в Чернигове погибла семья с тремя детьми. Среди погибших: трехлетние двойняшки – мальчик и девочка, старшая сестренка 12 лет и их родители. Их тела спасатели достали во время проведения работ по разбору конструкций здания общежития.

Вас также могут заинтересовать новости: