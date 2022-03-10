Каждый украинец может помочь нашей армии выявить место пребывания российских войск в Украине.

В Украине появился чат-бот "єВорог". Он поможет людям, которые увидели оккупанта, однако не знают, что делать. Украинцы смогут помочь нашей армии обнаружить место пребывания российских войск, которые вторглись на наши территории.

Об этом сообщается в Telegram Министерства цифровой трансформации Украины.

Новый чат-бот "єВорог" работает в Telegram. Для того чтобы передать информацию об оккупантах, их нужно сфотографировать или снять на видео. Главное помнить о безопасности и остаться незамеченным.

Как отправить информацию в чат-бот: инструкция от Мінцифри

Найдите в Telegram чат-бот @evorog_bot

Нажмите "Авторизоваться" и подтвердите личность через приложение "Дія". Это нужно, чтобы собирать более качественную информацию и чтобы диверсанты не могли спамить фейковыми фото или видео;

Выберите, что именно вы видели — технику или оккупантов;

Отправьте фото- или видеоподтверждение;

Выберите область и укажите геолокацию, на которой заметили врага;

Опишите подробности того, что увидели.

Отправленная информация будет проверена, после чего ее отправят в ВСУ. Благодаря фото и видео с оккупантами наша армия сможет еще лучше видеть перемещения врага в реальном времени и быстро его обезвредить.

Ранее УНИАН уже сообщал о 10 полезных чат-ботов, которые должны быть у каждого украинца, ведь они помогут во время войны.

Вас также могут заинтересовать новости: