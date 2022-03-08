Захваченная техника должна быть в рабочем состоянии - тогда за нее заплатят деньги / facebook.com/GeneralStaff.ua
В Украине будут платить огромные деньги за захват вражеской авиационной техники.
Об этом сообщил в Facebook глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
"Государственный концерн "Укроборонпром" готов оплатить премию в 1 000 000 долларов США за угнанный или трофейный самолет. Также продолжает действовать программа 500 000 долларов США за захваченный вертолет в рабочем состоянии", - написал он.