Агент предлагал военным деньги за секретную документацию по современному ракетному комплексу Украины.

По публичному обвинению управления надзора по уголовным производствам относительно преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях в Луганской области и в условиях вооруженного конфликта, Луганской областной прокуратуры житель Северодонецка приговорен к 8 годам лишения свободы за государственную измену (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Во время судебного разбирательства прокуроры доказали, что в 2018 году гражданин был завербован сотрудниками так называемого "министерства государственной безопасности ЛНР" под кураторством ФСБ Российской Федерации. На выполнение задания агент спецслужбы должен был собрать данные о разработках военного вооружения в ракетостроительной отрасли.

Для этого он наладил контакты с военнослужащими Вооруженных Сил Украины в районе проведения операции Объединенных сил, которые имели доступ к информации с грифом "Секретно". За денежное вознаграждение агент предложил военным предоставить секретную документацию по современному ракетному комплексу.

Во время фотографирования и передачи сотрудникам ФСБ РФ имитационной документации в мае 2020 года мужчину задержали. За выполнение задания он должен был получить 10 тыс долларов США.

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Разоблачение факта и предупреждение противоправных действий проводилось прокурорами совместно с сотрудниками Департамента контрразведки Службы безопасности Украины и Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Такое наказание назначено Лисичанским городским судом Луганской области в связи с тем, что обвиняемый активно способствовал раскрытию преступления.

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Автор: Григорий Бондарь