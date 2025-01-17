Эта система может запускать в воздух старые советские ракеты типа Р-73/Р-74.

Новая системы противовоздушной обороны Gravehawk, которую Украина получит от Великобритании, может запускать дешевые ракеты для сбивания вражеских дронов. Об этом военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире на Радио NV.

В частности, у эксперта спросили, что известно о новой мобильной системе противовоздушной обороны, которую Великобритания передает Украине.

"Относительно системы Gravehawk, которую они нам передают - это действительно новая система. Суть ее довольно проста. Она стреляет не ракетами "земля-воздух". Она стреляет ракетами "воздух-воздух". То есть, это ракеты малого радиуса действия", - сообщил Нарожный.

Видео дня

Эксперт уточнил, что может быть много вариантов, какие именно ракеты может запускать эта система, в том числе советские ракеты Р-73/Р-74. Эти ракеты есть в огромном количестве на складах в Украине и уже используются в морских дронах для сбивания российских вертолетов.

Также он объяснил, зачем эта новая система ПВО нужна Украине.

"Это относительно небольшой грузовик, на который ставится пусковая (установка) этих ракет. Радиус действия больше зависит от ракеты, но максимум мы можем говорить о цифре, я думаю, 30 километров. Этого достаточно для сбивания дронов в первую очередь. И во вторую очередь крылатых ракет", - подчеркнул Нарожный.

Он добавил, что дроны и крылатые ракеты летят на относительно небольшой высоте - речь идет о нескольких сотнях метров, когда они близки к цели.

"Представим какую-то стратегическую цель - электростанцию или какой-то другой объект, например военный. Возле него стоит один-два таких Gravehawk и они могут покрыть его большим зонтиком. И самое главное - с использованием очень дешевых ракет. Эти ракеты "воздух-воздух" стоят близко к нулю, потому что мы с большой вероятностью будем их со своих складов вынимать или складов наших союзников, которые их уже не используют, и будем экономить дорогие ракеты для Patriot, Iris-T, для других систем", - пояснил Нарожный.

Gravehawk для Украины

Как сообщал УНИАН, Великобритания передаст Украине 150 стволов артиллерии и новую мобильную систему противовоздушной обороны Gravehawk.

Вас также могут заинтересовать новости: