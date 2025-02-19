Ранее специалисты уже обращали внимание на МиГ-29 Воздушных сил, окрашенный в довольно необычный черный цвет.

Недавно опубликованное видео позволяет детально рассмотреть "черный" МиГ-29 Воздушных сил ВСУ. Видео опубликовали на Facebook-странице 204-й бригады тактической авиации.

Самолет продемонстрировали сверху, в окружении различных вспомогательных транспортных средств советского и западного производства.

Стоит сказать, что Воздушные силы используют МиГ-29 в необычном камуфляже по крайней мере с лета прошлого года. При этом до сих пор остается непонятным, почему выбрали именно такой подход.

Западные аналитики отмечают, что черный камуфляж несколько похож на ранний темно-серый камуфляж российских боевых самолетов, который получили, в частности, Су-35 и Су-34. Оба самолета активно используют в российско-украинской войне.

МиГ-29 - справка

МиГ-29 является многоцелевым советским истребителем четвертого поколения. Самолет выступал в качестве основного многоцелевого истребителя стран Варшавского договора и СССР на протяжении 80-х годов.

Самолет имеет 6 (+1) точек подвески. Масса подвесных элементов составляет 4000 кг. В состав вооружения входят, в частности, советские ракеты Р-27 и Р-73 класса "воздух-воздух".

По крайней мере часть украинских МиГ-29 была адаптирована для использования современного оружия западного производства.

На некоторых фото можно видеть истребитель с высокоточными французскими авиабомбами типа AASM. Часть из них имеет специальное термическое покрытие.

Также МиГ-29 адаптировали под современные американские авиабомбы GBU-39B SDB. Малые габариты и небольшой вес боеприпаса позволяют подвешивать большое количество таких бомб. Так, на одной из фотографий можно видеть МиГ-29 со сразу пятью GBU-39.

Вас также могут заинтересовать новости: