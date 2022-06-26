Оружие было закуплено непосредственно у немецкой промышленности.

Украина снова закупила оружие в Германии. На этот раз речь идет о противотанковых гранатометах RGW 90 Matador.

Как стало известно WELT из украинских правительственных кругов, Киев на собственные деньги закупил 2900 противотанковых средств RGW 90 Matador непосредственно у промышленности.

В марте Украине уже заказал 5100 таких противотанковых средств за свой счет у немецкой оружейной компании Dynamit Nobel Defense (DND). Таким образом, в Украину поставлено до 8000 единиц оружия Matador. Произведенная в Бурбахе, Северный Рейн-Вестфалия, система представляет собой разновидность безоткатной реактивной гранаты, которой можно стрелять с плеча.

Напомним, Словакия не может в настоящее время передать советские танки Украине из-за Германии. Так, Германия уже два месяца задерживает согласованную ранее поставку танков со Словакией, необходимую для того, чтобы Братислава взамен отправила свою технику Украине.

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