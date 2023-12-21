В западных странах, которые поддерживают борьбу Украины против ее "значительно большего противника", политические дискуссии о миллиардной финансовой помощи становятся все более напряженными.

Украина заканчивает 2023 год в состоянии безысходности - страна разочарована ситуацией с агрессией РФ и нехваткой помощи от союзников. Об этом пишет пналитик издания Associated Press Барри Хэттон.

По его мнению, год начался с больших надежд на украинские войска, которые планировали контрнаступление против России. Это закончилось "разочарованием на поле боя, все более мрачным настроением среди войск и тревогой относительно будущего западной помощи военным усилиям Украины".

"Между ними было кратковременное восстание в России, обрушение дамбы в Украине и пролитие большой крови с обеих сторон конфликта. Через двадцать два месяца с момента вторжения Россия держит под контролем около одной пятой территории Украины, а примерно 1000-километровая линия фронта в этом году почти не сдвинулась с места", - напоминает автор.

По его словам, в западных странах, которые поддерживают борьбу Украины против ее "значительно большего противника", политические дискуссии относительно миллиардной финансовой помощи становятся все напряженнее. При этом российский президент Владимир Путин играет в выжидательную игру спустя два года войны, "которая оказалась дорогостоящим просчетом Кремля".

"Он делает ставку на то, что поддержка Запада постепенно упадет, раздробленная политическими разногласиями, разъеденная усталостью от войны и отвлекаемая другими требованиями, такими как угроза Китая Тайваню и война на Ближнем Востоке", - пишет Хэттон.

Он считает, что международные политические перспективы могут резко измениться в пользу Путина после выборов в ноябре следующего года в Соединенных Штатах - "несомненно, крупнейшему военному поставщику Украины, где некоторые кандидаты-республиканцы стремятся прекратить поддержку ее войны".

"В конце года Зеленский одержал дипломатическую победу, когда Европейский Союз предоставил Украине ускоренные переговоры о вступлении в блок. Но даже этот триумф был смягчен осознанием того, что процесс может длиться годами, как и получение членства в НАТО. И отказ ЕС в предоставлении 50 миллиардов евро помощи, чтобы помочь сохранить пострадавшую украинскую экономику, разочаровал Киев", - резюмирует автор статьи.

Помощь Запада Украине - последние новости

Сенатор-республиканец рассказал о помощи Украине от США. По словам Линдси Грэма,"мы еще не близки к сделке, это произойдет в следующем году".

Также УНИАН сообщал, что в Пентагоне сделали неутешительное заявление о поддержке Украины. Так, по словам секретаря Минобороны США Пэта Райдера, в ведомстве осталось около 4,4 млрд долларов, а в фонде оказания помощи по президентским полномочиям – около 1 млрд долларов.

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