По его словам, просто спрятать их где-то не получится.

Украине надо будет разработать комплексный подход к хранению современных истребителей F-16, которые она получит от партнеров.

Об этом в интервью "Радио Свобода. Донбасс. Реалии" рассказал начальник авиации командования Воздушных сил Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Сергей Голубцов. По его словам, не получится просто где-то их спрятать. "Я думаю, что здесь надо будет искать комплексный подход, маскировать и рассредоточить, перемещать с аэродрома на аэродром", - отметил он.

Кроме того, необходимо будет направить часть украинских зенитных ракетных комплексов на прикрытие аэродромов.

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"Потому что противник, узнавая о том, что у нас стоит что-то новое и мощное, конечно, будет пытаться это разведать и нанести удар. Мы это понимаем, и подразделения будут рассредоточены, однозначно. И будем стараться прикрыть аэродромы, где будут эти самолеты, чтобы минимизировать возможные потери", - добавил он.

Украина получит истребители F-16: что известно

Как сообщал УНИАН, Украина длительное время призывала союзников передать ее воздушным силам современные самолеты. Партнеры говорили, что на обучение пилотов уйдет много времени, кроме того, обслуживание этих самолетов не простая задача.

В этом месяце президент США Джо Байден таки заявил, что они начнут обучать пилотов ВСУ работе с истребителями, в том числе-с F-16.

По его словам, он получил от Владимира Зеленского обещание, что Украина не будет использовать эти самолеты на территории РФ.

В Министерстве обороны сообщали, что Украине необходимо для деоккупации территорий 48 современных истребителей.

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