Украине также нужна инфраструктура и технический персонал для обслуживания истребителей F-16.

Подготовка украинских пилотов на истребителях F-16 уже начинается. На них будут работать опытные летчики, которые уже имеют опыт боевой подготовки, однако только пилотов будет недостаточно.

Как отметил в эфире телеканала FREEДОМ военный обозреватель Денис Попович, подготовка пилотов не ведется без того, чтобы потом эти самолеты не передавали. Кроме того, украинские пилоты в рамках самоподготовки изучали материальную часть F-16, пытались познакомиться с этим истребителем.

Попович также напомнил, что предыдущие тесты, которые проводились американской стороной, показали, что время подготовки украинских пилотов F-16 может быть значительно сокращено. Оно составит до 4 месяцев.

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При этом стоит понимать, что самих лишь пилотов будет недостаточно – Украине нужна инфраструктура: аэродромы, взлетно-посадочные полосы. Кроме того, для обслуживания этих истребителей требуется технический персонал.

"Поэтому вопрос достаточно комплексный и остается только надеяться, что в эти 4 месяца, которые сейчас заявляются (до начала осени), удастся уложиться. Тенденция этой войны показывает, что когда о чем-то заявляют, то очевидно, что этот элемент уже в пути. Поэтому можно рассчитывать, что процессы подготовки украинских пилотов займут меньший срок", – подчеркнул обозреватель.

Попович добавил, что истребители F-16 – это многофункциональная платформа. Эти самолеты могут выполнять роль истребителя, истребителя-перехватчика, самолета поддержки (роль штурмовика) и функцию бомбардировщика. Этот самолет может быть оснащен крылатыми ракетами дальнего действия и противокорабельными ракетами. Кроме того, F-16 могут выполнять функцию элемента противоракетной обороны – их можно использовать для сбития крылатых ракет на достаточно больших расстояниях. Также пилоты F-16 смогут вести воздушные бои, поддерживать пехоту во время наступления и наносить удары по земле.

Самолеты F-16 для Украины

Уже восемь стран стали членами так называемой "коалиции истребителей" для Украины. Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква подчеркнул, что к ней также могут присоединиться и другие государства. При этом, по его словам, помощь не ограничится только самолетами F-16.

В то же время представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что эти самолеты не могут сбивать баллистические ракеты – для этого необходимо другое вооружение. Этим самолетам доступны аэродинамические цели: крылатые ракеты и дроны.

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