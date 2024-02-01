Стоимость такого катера, по словам представителя ГУР Юсова, около 70-80 млн долларов.

Представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона прокомментировал уничтожение российского ракетного катера "Ивановец". По его словам, до сегодняшнего дня РФ имела всего три таких катера в составе Черноморского флота.

"Это действительно очень успешная операция, которая заставит командование Черноморского флота подумать над целесообразностью хранения вокруг Крыма вообще кораблей этой группировки, а личный состав страны-агрессора это дополнительно демотивирует. Это был ракетный катер, его уничтожили. Речь идет о ряде прямых попаданий во время боевого дежурства, он на рейде находился", - сказал Юсов.

Кроме того, представитель ГУР добавил, что стоимость такого катера - около 70-80 миллионов долларов. Кроме того, во время удара враг потерял весь боекомплект и экипаж катера.

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"Несмотря на то, что были попытки спасательной операции, она по нашим данным завершилась провалом. Это очередное доказательство эффективности украинских морских дронов, которые отработали сегодня блестящую операцию и фактически продолжается вытеснение флота агрессора за пределы украинской акватории и дальше от оккупированных территорий", – заявил Юсов.

Юсов добавил, что "Ивановец" был "гордостью "Черноморского флота РФ, но "эта гордость не смогла справиться с вызовами".

Что еще известно об уничтожении ракетного катера:

Как сообщал УНИАН, сегодня украинские разведчики опубликовали видео уничтожения российского катера, который находился на рейде озера Донузлав.

На видео можно увидеть, как катер несколько раз атакуют, происходят мощные взрывы, после чего он идет ко дну. По данным украинских Военно-морских сил, на борту могло находиться 40 российских моряков.

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