Стоимость потерянного РФ корабля составляет ориентировочно $60-70 миллионов долларов.

В результате спецоперации украинской разведки в Крыму уничтожен российский ракетный катер "Ивановец". Об этом сообщили в Главном управлении разведки Украины.

"В ночь с 31 января на 1 февраля 2024 года воины спецподразделения "Group 13" Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ. Судно врага находилось на рейде озера Донузлав во временно оккупированном Крыму. В результате ряда прямых попаданий в корпус российский корабль получил повреждения, не совместимые с дальнейшим движением - "Ивановец" дал крен на корму и затонул", - отмечают в ГУР.

Как сообщается, стоимость потерянного государством-агрессором корабля составляет ориентировочно $60-70 миллионов долларов. Поисково-спасательная операция российских оккупантов на Донузлаве, согласно предварительной информации, успеха не имела, добавили в украинской разведке.

Взрывы в Крыму: последние новости

Как сообщал УНИАН, вчера днем во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Российское Минбороны заявило о сбитии 20 ракет, обломки упали на территорию воинской части в районе Любимовки, где расположен аэродром "Бельбек".

По их утверждению, российская авиация повреждений не получила. Но украинская сторона заявила, что "бавовна" имела успешный результат, сейчас информация о потерях россиян в технике и живой силе ожидает подтверждения. В частности речь идет о поражении самолетов тактической авиации врага на аэродроме в Бельбеке.

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