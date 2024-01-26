Украина собирается использовать проект FURY ("Первый украинский роботизированный флот") для развертывания подводных дронов, которые смогут атаковать корабли ЧФ РФ.

За последние месяцы украинская армия неоднократно успешно атаковала морскими дронами Черноморский флот РФ. Но по мере того, как российский флот становится все лучше в противодействии им, это преимущество находится под угрозой. Как пишет Naval News, теперь Украина стремится ввести в бой целую армию подводных дронов, чтобы доминировать в Черном море.

Согласно материалам Naval News, украинская сторона собирается использовать проект под названием FURY ("Первый украинский роботизированный флот") для развертывания подводных дронов, которые смогут атаковать корабли российского Черноморского флота.

Особенность проекта FURY состоит в том, что его авторы не пытаются создать совершенно новый подводный беспилотник. Украинская модель будет сделана на базе уже имеющихся западных подводных БПЛА.

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Создание таких дронов является сложной задачей, гораздо более сложной, чем создание надводных кораблей. Однако подход проекта FURY заключается в партнерстве с опытным западным производителем таких дронов и, по сути, в вооружении существующей платформы. Это значительно снижает риск разработки и должно привести к созданию гораздо более способной платформы, чем если начинать с нуля, пишет Naval News.

Отмечается, что автономные подводные дроны имеют очевидные преимущества - внезапность, скрытность и выживаемость. И хотя они, вероятно, будут дороже нынешних безэкипажных дронов, используемых Украиной, они будут многоразовыми и, следовательно, более дешевыми в долгосрочной перспективе. В то же время они не требуют такого количества материально-технических средств и персонала, как обычные подводные лодки.

Такие переоборудованные подводные дроны смогут нести автономное оружие, такое как мины или торпеды, или даже ракеты, запускаемые с подводной лодки. Также на них можно будет установить целый ряд датчиков, и помимо атаки, они смогут выполнять разведывательные задачи.

Морские дроны Украины

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что нашей стране удалось наладить собственное производство морских дронов. Он объявил, что Украина стала первой страной, которая смогла сформировать подобный флот из-за вынужденной войны с Россией.

Также ВСУ показывали работу нового подводного дрона "Маричка", особенностью которого является невидимость для вражеских средств РЭБ и дальность поражения – 1000 км. Его можно использовать как боевой, грузовой или разведывательный дрон. "Маричка" способна поразить не только наводные цели, но и береговые укрепления и опоры мостов.

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