Издание объяснило, как Украине это удается с развитием технологий.

Украина использует все более эффективные системы для обнаружения и уничтожения российской артиллерии, выводя эту борьбу на новый уровень. 28 марта ВСУ заявили о ликвидации 122 артиллерийских орудий за сутки — это абсолютный рекорд, пишет Forbes.

В целом, в течение марта было уничтожено около 1644 единиц артиллерии, что примерно в три раза больше по сравнению с темпами 18 месяцев назад. Для сравнения сообщается, что на вооружении США всего около 3000 артиллерийских орудий, а у Великобритании — всего 200.

СМИ пишет, что хоть эти данные и сложно подтвердить, несмотря на существующие видео, спутниковые снимки показывают, что Россия активно опустошает свои склады с советским вооружением, чтобы восполнить потери.

Видео дня

К тому же, Россия начала закупать северокорейские орудия редкого калибра (170 мм), что может свидетельствовать о нехватке собственных систем.

При этом артиллерия сейчас играет гораздо меньшую роль на поле боя. Россия переключается на планирующие авиабомбы для тактических ударов по передовой. Главным фактором, похоже, остается уничтожение артиллерийских орудий на фронте.

Находится ли российская артиллерия под угрозой исчезновения

До этой войны основным способом обнаружения вражеской артиллерии были контрбатарейные радары. Это крупные системы с мощными антеннами, которые фиксируют траекторию снарядов и вычисляют точку запуска.

Пример – российская система "Зоопарк", которая может обнаруживать: 155-мм гаубицы на расстоянии более 22 км, HIMARS — свыше 32 км, ATACMS — свыше 64 км.

Но у таких радаров есть два серьезных минуса: они дорогие и их мало, а также они излучают сигнал, который легко засечь и уничтожить. Как это делают ВСУ, уничтожая "Зоопарки" стоимостью 24 миллиона долларов.

Кроме того, если раньше "артиллерийские дуэли" велись между крупными орудиями, сейчас главный враг артиллерии — БПЛА. Ведь снаряды и осколки не наносят серьезного урона пушке, а вот FPV-дроны с кумулятивными боеголовками пробивают ствол орудия, выводя его из строя.

Как дроны меняют правила игры

По данным британского аналитического центра CHACR, дроны полностью изменили тактику. Россия больше не полагается на радары, а использует БПЛА для обнаружения артиллерии. Они отслеживают вспышки выстрелов или тепловые сигнатуры орудий.

Но теперь обе стороны обращаются к технологии, впервые примененной еще в Первой мировой войне – акустической локации.

Размещенные на большой дистанции микрофоны фиксировали звуки выстрелов, позволяя определить местоположение орудий с точностью до 10 метров. Позже радар заменил акустику, но теперь тактика возвращается благодаря современным микрофонам, мощным процессорам и искусственному интеллекту.

Такой метод намного дешевле и невидим для противника.

К примеру, еще в феврале Украина представила новую систему акустической разведки Vidar. Она уже развернута на передовой и запущена в массовое производство. Комплект весом в несколько килограммов включает 5 микрофонов, центральный компьютер, ее точность обнаружения – 24 км.

Vidar интегрируется с украинской системой управления Delta, передавая данные командирам в режиме реального времени.

Принцип ее работы:

Как только российская пушка стреляет, система мгновенно определяет её местоположение.

Цель сразу же атакуется FPV-дронами или артиллерией.

Результат: российская артиллерия демаскируется и уничтожается почти сразу после открытия огня.

Что еще происходит на войне в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что Mirage и F-16 не уничтожают российские наземные цели. Для нанесения ударов по наземным целям в первую очередь советские самолеты Су-27 и МиГ-29.

Кроме того, мы рассказывали, почему нет смысла в 30-дневном перемирии на фронте. "А какой смысл? Мы будем на позициях. А кто будет все это контролировать? А если где-то тихонько себе залетит дрон?", - ответила главный сержант зенитно-артиллерийского взвода в 56-й отдельной мотопехотной бригаде Виктория Ковбасюк.

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