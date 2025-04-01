Советские самолеты были адаптированы под западные ракеты во время вступления стран восточной Европы в НАТО.

Силы обороны используют для нанесения ударов по наземным целям в первую очередь советские самолеты Су-27 и МиГ-29, а западные истребители Mirage и F-16 украинские защитники используют для прикрытия.

Такое мнение высказал в эфире "Radio NV" ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман.

"Там есть ракеты воздух-земля противорадиолокационные. Они не дают возможность подлетать близко российским самолетам, когда атакуют наши МиГ-29. Поэтому не надо считать, что эти самолеты не используются. Они используются, просто как самолеты прикрытия. Я думаю, что и дальше такая же тактика будет вводиться. Mirage и F-16 прикрывают, атакуют РЛС, дежурят в воздухе, чтобы не подлетали российские самолеты. А они не будут подлетать, потому что в воздушном бою проигрывают Mirage и F-16. Здесь тактика понятна", - сказал Гетьман.

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Он добавил, что советские самолеты, такие как Су-27 и МиГ-29, были адаптированы под высокоточные ракеты западных партнеров еще задолго до полномасштабного вторжения России.

"Эта адаптация произошла еще во времена, когда в НАТО входили страны восточной Европы. Был Варшавский договор и там были еще советские самолеты, которые надо было как-то использовать, чтобы страна могла вести боевые действия. Поэтому их адаптировали под американские и другие ракеты. Это не что-то новое, что прямо сейчас нам сделали. Это решение технологическое уже давно было принято и давно используется", - добавил Гетьман.

Западные истребители в Украине: важные новости

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон намекнул на то, что Париж может передать Киеву дополнительные истребители Mirage 2000. Он отметил, что передача может произойти от третьих стран, которые используют эти самолеты.

Тем временем журналисты Forbes отмечают, что Украина начала использовать истребители F-16 для разведки системы самозащиты. Журналисты отмечают, что такие задачи для этих истребителей являются "не вполне характерными".

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