В Украине ликвидировали нескольких важных представителей армии РФ: двух майоров и двух лейтенантов (один из них имел звание "старшего").
Их имена и лица раскрыл офицер армии Украины Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц". По его данным, "двухсотыми" стали:
- Майор Примханов Серик;
- майор Мирзаев Магомед;
- старший лейтенант Гусайханов Магомед;
- лейтенант Пархоменко Андрей.
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В Украине убрали капитана армии РФ
Ранее офицер армии Украины "Штирлиц" уточнил, что в Украине также ликвидировали одного из капитанов армии РФ. Речь шла о Шавалове Сергее. В пару к нему, военный уточнил, что "двухсотыми" стали два подполковника и два старших лейтенанта РФ.
В ноябре "Штирлиц" сообщал, что украинцы убрали начальника связи армии Российской Федерации Сергея Никулина.