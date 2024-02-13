Офицер ВСУ "Штирлиц" уточнил имена ликвидированных в Украине военных РФ / Коллаж УНИАН, фото t.me/a_shtirlitz 

В Украине ликвидировали нескольких важных представителей армии РФ: двух майоров и двух лейтенантов (один из них имел звание "старшего").

Их имена и лица раскрыл офицер армии Украины Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц". По его данным, "двухсотыми" стали:

  • Майор Примханов Серик;
  • майор Мирзаев Магомед; 
  • старший лейтенант Гусайханов Магомед;
  • лейтенант Пархоменко Андрей.
Офицер армии Украины "Штирлиц" раскрыл лица важных военных РФ, которых убрали в Украине / фото t.me/a_shtirlitz 

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В Украине убрали капитана армии РФ

Ранее офицер армии Украины "Штирлиц" уточнил, что в Украине также ликвидировали одного из капитанов армии РФ. Речь шла о Шавалове Сергее. В пару к нему, военный уточнил, что "двухсотыми" стали два подполковника и два старших лейтенанта РФ. 

В ноябре "Штирлиц" сообщал, что украинцы убрали начальника связи армии Российской Федерации Сергея Никулина.

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