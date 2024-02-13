Представитель армии Украины уточнил его имя.

В Украине ликвидировали нескольких важных представителей армии РФ: двух майоров и двух лейтенантов (один из них имел звание "старшего").

Их имена и лица раскрыл офицер армии Украины Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц". По его данным, "двухсотыми" стали:

Майор Примханов Серик;

майор Мирзаев Магомед;

старший лейтенант Гусайханов Магомед;

лейтенант Пархоменко Андрей.

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В Украине убрали капитана армии РФ

Ранее офицер армии Украины "Штирлиц" уточнил, что в Украине также ликвидировали одного из капитанов армии РФ. Речь шла о Шавалове Сергее. В пару к нему, военный уточнил, что "двухсотыми" стали два подполковника и два старших лейтенанта РФ.

В ноябре "Штирлиц" сообщал, что украинцы убрали начальника связи армии Российской Федерации Сергея Никулина.

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