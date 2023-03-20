Секретарь СНБО предложил формулу успешной реализации "мирного плана" Китая.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявляет, что Украина требует от Российской Федерации вывода всех захватнических войск с украинской территории на фоне визита лидера КНР Си Цзиньпина в Москву, который состоится 20-22 марта.

Об этом Данилов сообщил в микроблоге Twitter. В частности, секретарь СНБО прокомментировал визит Си Цзиньпина в Москву и предложил формулу успешной реализации "Мирного плана" Китая.

"Пункт первый и главный – капитуляция или вывод российских оккупационных войск с территории Украины согласно норм международного права, Устава ООН. С целью восстановления суверенитета, независимости и территориальной целостности", - подчеркнул Данилов.

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Визит Си Цзиньпина в Москву

Впервые о предстоящем визите Си в Москву написало издание The Wall Street Journal в феврале. Тогда ожидалось, что это произойдет в апреле-мае. Так, Россия хотела, чтобы китайский лидер прибыл 9 мая на День победы.

Однако 13 марта Reuters сообщило, что Си Цзиньпин прибудет в Москву на этой неделе.

Стоит добавить, что после этой встречи Си хочет провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это может стать их первым прямым контактом после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Как известно, последний раз Си и Путин встречались в Москве еще до февраля 2022-го года. После этого момента президент РФ несколько раз предлагал провести переговоры тет-а-тет с китайским коллегой, однако Си согласился лишь сейчас.

Мирный план Китая

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля 2023 года Китай неожиданно представил свое видение мира в Украине. Мирный план от КНР состоит из 12 пунктов, однако в него не вошел "вывод российских войск".

Президент Украины Зеленский заявил, что не думает, что это мирный план, а просто выражение мнений. Он добавил, что это хорошо, что Китай начал говорить о войне в Украине.

Позже в офисе президента Украины заявили, что так называемый "мирный план" Китая лишен логики, вместо этого содержит противоречия.

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