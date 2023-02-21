Китайский лидер может посетить Россию в первой половине мая.

Китайский лидер Си Цзиньпин готовится в ближайшие месяцы посетить Российскую Федерацию на фоне недавнего визита американского лидера Джо Байдена в Киев.

По данным издания The Wall Street Journal, лидер КНР планирует принять участие в совместном саммите с президентом РФ Владимиром Путиным.

СМИ пишут, что Китай и РФ находятся на ранней стадии подготовки визита. Пока что точная дата приезда Си Цзиньпина не определена, но стороны рассматривают период апреля или начала мая.

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Отмечается, что майский вариант приезда лидера КНР особенно выгоден Кремлю, ведь тогда его визит РФ приурочит к празднованию победы во Второй мировой войне.

Также источники издания сообщили, что в рамках переговоров с Путиным китайский лидер планирует сделать ряд дипломатических заявлений по поводу не применения ядерного оружия.

Визит Си Цзиньпина в РФ

Напомним, что на прошлых выходных глава китайской дипломатии Ван И приехал с визитом в Москву незадолго до годовщины вторжения российских войск в Украину. По данным СМИ, его визит может быть связан с подготовкой предстоящего визита лидера КНР в РФ.

В рамках своего поездки чиновник пообещал активизацию отношений с РФ, также в КНР анонсировали собственные мирные предложения в контексте завершения российско-украинской войны.

Отметим, что последний визит Си Цзиньпина в РФ состоялся еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину. После этого российский диктатор не раз намекал своему партнеру на новый визит, однако в КНР его инициативы игнорировали.

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