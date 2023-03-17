Главу китайского государства пригласил диктатор Путин.

Визит главы Китайской Народной Республики Си Цзиньпиня состоится в Москве с 20 по 22 марта. Как сообщает Кремль в своем официальном Telegram-канале, китайский лидер прибудет в Россию по приглашению Владимира Путина.

"В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем", - говорится в обращении Кремля.

В планах "обмен мнениями" по расширению российско-китайского сотрудничества на международной арене.

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Кроме этого Кремль анонсировал, что лидеры обоих государств подпишут ряд двусторонних документов.

Администрация главы КНР тоже анонсировала приезд Си Цзиньпиня в Москву. Официальная представительница Министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньинь подтвердила, что государственный визит состоится после инициативы российского президента.

Встреча Путина и Си Цзиньпиня: что предшествовало

Издание The Wall Street Journal в феврале заявляло, что визит Си планируется на апрель-май. Главы своих государств должны были встретиться на одном из саммитов. В частности Россия считала удачной датой приезда Си Цзиньпина 9 мая - тогда в России празднуется День Победы.

Однако Reuters недавно заявил, что встреча состоится быстрее, чем ожидалось по плану. В понедельник 13 марта издание получило информацию, что Си Цзиньпин прибудет в Москву на следующей неделе.

В частности глава КНР хочет после этой встречи провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Если переговоры состоятся, то Си и Зеленский будут иметь прямой контакт впервые с начала полномасштабного вторжения.

Последний раз Цзиньпинь и Путин встречались в Москве еще до февраля 2022-го года. После этого момента российский диктатор несколько раз пытался организовать переговоры тет-а-тет с китайским коллегой, однако Си согласился лишь сейчас.

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