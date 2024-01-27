По словам министра иностранных дел, это может произойти в случае своевременного получения Киевом истребителей F-16, дронов, средств РЭБ и ракет.

Цель возвращения Украиной контроля над собственным воздушным пространством в этом году достижима. Об этом на совместной пресс-конференции с главой МИД Литвы Габриелюсом Ландсбергисом в Киеве заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В то же время, по его словам, это может произойти в случае своевременного получения Киевом истребителей F-16, дронов, средств РЭБ и ракет.

"Если мы получим F-16, если у нас будут боевые и разведывательные дроны – именно в этом заключается важность нашего сотрудничества с Литвой, - если у нас будут средства РЭБ и ракеты, мы будем контролировать наше небо. Это достижимо", - подчеркнул дипломат.

При этом он отметил, что соответствующие решения уже воплощаются, но "необходимо получить все эти элементы в достаточном количестве и в надлежащее время".

"Именно ради этого мы работаем, и именно поэтому является важным Европейский оборонный фонд, потому что он создаст дополнительные возможности и средства для обеспечения этих элементов для Украины", – резюмировал Кулеба.

Передача F-16 Украине - последние новости

Западные партнеры готовы передать F-16 Украине. Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат. При этом, по его словам, Украине нужно иметь не только подготовленных пилотов, но и соответствующую инфраструктуру и обученных инженеров.

Ранее Игнат сообщил, что украинские пилоты уже летают на F-16. В то же время информация о ходе их обучения не обнародуется, поскольку тренировки являются очень конфиденциальными.

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