Украинской стороне необходимо комплексно подходить к решению вопроса размещения западных истребителей, отметил спикер Воздушных сил.

Западные партнеры уже готовы предоставлять Украине самолеты F-16. Вопрос в том, все ли готово, чтобы они работали на нашей территории.

Такое заявление сделал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона. Игнат пояснил, что для передачи Украине самолетов, нужно иметь не только подготовленных пилотов, но и соответствующую инфраструктуру и обученных инженеров. По словам спикера, одной из главных задач F-16 будет оттеснять российскую авиацию на линии фронта и уничтожать "Шахеды", которые атакуют Украину.

"Нам нужно комплексно подходить к решению (вопроса, - Ред.) их размещения в Украине, взятия на вооружение и боевое применение. Конечно, можно рассматривать заявления европейских лидеров об их готовности передать нам самолеты. Но просто их передать, чтобы они находились у нас территориально, - это не тот вариант, который нам подходит", - сказал спикер.

Видео дня

Кроме того, он посоветовал не обращать внимание на видео в интернете, где якобы украинские пилоты и пилотессы делают акробатические трюки на самолетах F-16. По его словам, это видео не с украинскими военными, а с американскими коллегами или просто с компьютерной игры. А такие видео - это, по словам Игната, попытка "привлечь внимание или хайпануть".

В центре внимания F-16 - самолет должны предоставить Украине: важные новости

Ранее Юрий Игнат сообщал, что украинские партнеры "очень-очень конфиденциально" обучают наших пилотов, поэтому информация о ходе тренировок не обнародуется. Впрочем, известно, что украинские пилоты уже летают в небе на многоцелевых истребителях F-16 с инструкторами. Они "нарабатывают" необходимое количество часов.

По мнению военного обозревателя Александра Коваленко, эти самолеты создадут для российских войск патовую ситуацию: они будут вынуждены либо серьезно рисковать, либо будут терпеть и потеряют преимущество в небе над левобережьем Херсонской области.

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