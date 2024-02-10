За последние 10 недель доля уничтоженных "Шахедов" упала на 33%.

Эффективность украинской ПВО в последнее время снизилась - за последние 10 недель доля уничтоженных "Шахедов" упала на 33%, говорится в паблике UA War Infographics.

Так, согласно представленной сводке, еще в декабре эффективность работы ПВО по беспилотникам составляла около 90% и более, но январе показатели пошли на спад и за последние две недели составили около 60%.

В числе причин снижения эффективности аналитики называют такие:

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при сбитии одного БПЛА другие меняют курс,

проведение россиянами дополнительной разведки расположения украинской ПВО,

появление "Шахедов" с реактивным двигателем, которые летят быстрее (не 180-220 км\ч, а 450-600 км\ч),

тепловые ловушки на ракетах, которые летят вместе с БПЛА,

ночная маскировка (окрашивание беспилотников в черный цвет или покрытие карбонатом).

Атака дронов по Украине - последние новости

Ночью 10 февраля войска РФ атаковали города Украины волной дронов "Шахед". Сильно досталось Харьковской области (Великому Бурлуку) и Харькову.

Вражеские "шахеды" ударили по АЗС - в результате этого попадания разлилось горящее топливо, вспыхнули 14 частных жилых домов. В результате этого нападения захватчики убили семерых украинцев, среди которых трое детей: один младенец, дети 4-х и 7-ми лет.

Ночью Россия атаковала также дронами "Шахед" Одесскую область: часть обломков зацепила портовую инфраструктуру. В ВСУ также акцентировали, что Россия запускала дроны с определенными интервалами.

В Силах оборони юга Украины уточнили, что было три волны ударов: первая - 9 дронов (ее отбили на 100%) и следующая (12 БПЛА).

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