Коллеги и коллеги вспоминают, что он был настоящим лидером, но война не была его призванием.

В боях за Бахмут погиб офицер 53-отдельной механизированной бригады, известный украинский альпинист Орест Кинаш.

Трагическую весть о гибели воина сообщило Facebook-сообщество Туристско-информационного центра Captain Dzembronia. В воспоминаниях об Оресте автор сообщества Александр Бондаренко вспомнил, что воин был достойным человеком, а также предложил один из пиков "освобожденного от русских Кавказа" назвать в его честь.

"И тогда, поднявшись на гору, развернув сине-желтый флаг, украинские альпинисты скажут: все нормально, Орест. Все нормально", - трогательно отметили в сообществе.

После печальной новости о гибели Ореста Кинаша в сети появилось много воспоминаний друзей и знакомых воина. Пользователь Максим Логаш вспомнил, что Орест пытался вести людей за собой и быть примером. Однако фронт не был его местом, ведь настоящее призвание Кинаша - горы.

"При общении с ним не покидало ощущение – не здесь его место! Не это его призвание! Он должен был водить людей в горы, а не в бой. И учить ставить палатки, а не обустраивать позиции", – написал Логаш.

По словам Логаша, несколько недель назад Орест получил осколочное ранение, но отказался от госпитализации. Боец согласился только на 10 дней отдыха, а затем вернулся на фронт и погиб.

"С получением опыта мы теряем лучших", – отметил Логаш.

Коллеги-альпинисты и знакомые вспоминают, что Орест обещал пойти с ними в горы после войны. Однако сбыться этим планам уже не суждено.

Орест Кинаш - известный альпинист из Львовской области. Он был опытным организатором горных походов, проводником и экспертом по горным восхождениям. Кинаш совершил множество походов по Карпатам, восхождение в горах Кавказа (Казбек, Шхара), на Памире, в Турции. С начала полномасштабной войны Кинаш оставил горное дело и вступил в ряды ВСУ.

Потери ВСУ: что известно

Официально о потерях ВСУ не говорят, ведь эти данные засекречены Генштабом. Однако иногда все же появляются некоторые приблизительные данные. Осенью на тот момент действующий советник ОПУ Алексей Арестович заявил, что потери составили между 10 и 20 тысячами.

В последнее время с фронта приходят трагические известия, в частности с Бахмутского направления. В начале марта там погиб Герой Украины Дмитрий Коцюбайло. Впоследствии стало известно, что в боях за Бахмут погибли отец и сын - Олег "Хома" и Никита "Турист". Снаряд разорвался возле их голов.

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