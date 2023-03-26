Побратимы вспоминают, что "Щегол" всегда гордился службой и был "матерым воином".

В боях за Украину погиб основатель разведывательного отряда "Бешкетників Сірка" Иван "Щегол" Щеголов. Воин начинал боевой путь вместе с легендарным "Да Винчи".

О гибели Героя сообщил блогер Игорь Лаченков в Телеграм-канале.

"Сегодня погиб Иван Щеголев "Щегол". Это огромная потеря для страны, настоящий воин. Покойся с миром, друг", - написал Лаченков.

Иван Щеголов защищал Украину с 2016 года, начав боевой путь в рядах добровольческого батальона ДУК. Он служил под командованием легендарного "Да Винчи" в Первой штурмовой роте. Как вспоминают собратья, "Щегол" всегда гордился службой, а потом подписал контракт в Вооруженных Силах Украины и "уже тогда был настоящим дебоширом". Они пообещали, что дело защитника Украины будет жить вечно и его запомнят с огнем в глазах.

"Сегодня для нашей семьи большая потеря, один из основателей нашей семьи, главный дебошир "Щегол" погиб. Он был одним из тех, кто шел первым в бой, всегда вел за собой людей, никогда его улыбка не сходила с его лица. "Щегол", твое дело всегда будет жить, твои действия будут жить вечно. Твоя семья, твои близкие всегда будут помнить тебя с улыбкой и огнем в глазах. Ты был самым матерым воином из всех, кто был в строю! Вечная слава. На Щите!" - сказано в сообщении.

"На щите": что известно о потерях ВСУ

Осенью на тот момент действующий советник ОПУ Алексей Арестович заявил, что потери составили между 10 и 20 тысячами. Однако официально это никто не подтвердил, ведь данные о потерях ВСУ засекречены на время войны.

В последнее время из фро7 марта там погиб Герой Украины, возглавлявший собственное подразделение "Волки да Винчи", Дмитрий Коцюбайло. Впоследствии стало известно, что в боях за Бахмут погибли отец и сын - Олег "Хома" и Никита "Турист". Снаряд разорвался возле их голов.

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