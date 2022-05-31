Случаи злоупотребления помощью случаются потому, что не все гуманитарные грузы централизованно направляются в военные администрации.

На сегодня Украина получает ежедневно около 4.5 тыс. тонн гуманитарной помощи, но случаи злоупотребления случаются потому, что не все гуманитарные грузы централизованно направляются в военные администрации.

Об этом сообщила советник заместителя главы Офиса президента Украины Елена Симоненко в эфире информационного телемарафона.

"Оказание гуманитарной помощи отслеживается ежедневно через систему аналитики, которую мы получим из исходных данных таможни. На сегодня, гуманитарная помощь, которая поступает в Украину из-за рубежа уменьшилась на 10-15%. Если мы раньше получали 5-6 тыс. тонн гуманитарной помощи ежедневно, то сейчас – это 4-4.5 тыс. тонн помощи в сутки", - проинформировала Симоненко.

Она добавила, что не всю эту помощь могут использовать военные администрации. "Мы пытаемся сотрудничать с международными организациями, чтобы доносить до них информацию о том, что помощь нужно передавать централизованно. Потому что, благотворительные организации также пытаются это делать, но мы не можем отследить, что фактически дальше происходит с этой гуманитарной помощью", - сказала Симоненко.

Советник заместителя главы Офиса президента отметила, что благодаря системе учета и отслеживания гуманитарной помощи которую получает Украина, разоблачаются случаи злоупотребления этой помощью.

"Мы открываем систему учета и видим каждый гуманитарный груз, который пересек границу. Например, общественная организация получает помощь - матрасы, одеяла, транспортное средство. То есть, сначала указано то, что действительно похоже на гуманитарную помощь, а дальше указаны автомобили. Бывает и легковые, и грузовые, а порой даже мотоциклы. Но, понятно, что мотоциклы точно не направляются в ВСУ", - пояснила Симоненко.

Она добавила, почему лучше всего, когда получатель гуманитарной помощи - это военные областные администрации, военные городские администрации или органы местного самоуправления.

"Если они получают гуманитарную помощь, то люди могут с них спросить. К тому же, мы в своей системе видим все, что с гуманитарной помощью происходит. Кроме того, если получателем гуманитарного груза в декларации значится военная администрация, в случае, если до них что-то не дойдет, можно сразу сообщить в полицию. Но, если транспортное средство привозят в качестве гуманитарной помощи благотворительные организации, то это ответственность этих организаций. Сложно заставлять полицию искать гуманитарный груз, который общественная организация получила для себя, как помощь", - пояснила Симоненко.

Советник заместителя главы Офиса президента подытожила, что именно с целью контроля за получением и использованием помощи нужна ее централизованная адресация.

"Мы обращаемся к нашим международным партнерам с просьбой направлять гуманитарную помощь непосредственно в военные администрации, чтобы мы могли спросить что было получено и куда эта помощь была направлена",- подчеркнула Симоненко.

Справка УНИАН, 30 мая Черновицкая областная прокуратура сообщила о подозрении депутату одного из горсоветов Черновицкого района и ее мужу в краже гуманитарной помощи. Данные лица, будучи членами благотворительной организации, пытались продать автомобиль, переданный в качестве гуманитарной помощи для Вооруженных сил Украины.

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