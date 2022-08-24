По его словам, это произойдет в ближайшее время.

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в ближайшее время Украина ответит на российский удар по железнодорожной станции в Днепропетровской области.

Об этом он сказал в ходе разговора с российским правозащитником Марком Фейгиным, опубликованном на YouTube.

Арестович напомнил, что президент Владимир Зеленский предупреждал об ответной реакции Украины на возможные ракетные удары.

"Ответ будет - железно. Пусть сидят и думают, прилетит ли на голову сегодня. Прилетит обязательно, можете даже не сомневаться. Завтра с утра будут уже какие-то новости. Максимум сутки-двое, если надо подготовка, доразведка целей серьезных, жирных. В ближайшее время что-нибудь прилетит в ответ", - сказал он.

Также советник Офиса президента отметил, что время, когда Россия безнаказанно выпускала ракеты по Украине, уже прошло.

"Можем уже и Крым достать, и все, что хотите", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, сегодня Россия нанесла удар по железнодорожной станции Чаплино на Днепропетровщине. Удар пришелся по четырем пассажирским вагонам, они загорелись.

Президент Владимир Зеленский сообщил о гибели по меньшей мере 15 человек, еще около 50 получили ранения. На месте происшествия работают спасатели.

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