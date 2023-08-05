Атаки на море свидетельствуют о решимости Киева устроить морскую блокаду России.

Ночная атака морского беспилотника на российский танкер в Черном море вблизи Керченского пролива сигнализирует о том, что Киев готов атаковать чрезвычайно важные для Москвы экспортные поставки нефти. Об этом пишет американское издание Politico.

"Ночная атака военно-морского беспилотника на российский танкер в Черном море сигнализирует о потенциальном новом фронте в украинской войне, при этом Киев предоставляет самый решительный на сегодня сигнал о том, что он готов атаковать чрезвычайно важные поставки нефти и топлива для Москвы", - говорится в статье.

Авторы публикации отмечают, что атака на танкер возле Керчи произошла всего через день после того, как другой морской беспилотник нацелился на российскую военно-морскую базу вблизи порта Новороссийск и сильно повредил там военный корабль.

Видео дня

Федеральное агентство морского и речного транспорта России подтвердило сильное повреждение нефте-химического танкера SIG во время сегодняшней атаки. Владельцем судна является петербургская компания Transpetrochart, попавшая под санкции США в 2019 году за поставку авиатоплива для российских войск в Сирии.

Politico отмечает, что ситуация с безопасностью в Черном море ухудшилась после того, как Россия вышла из черноморской зерновой инициативы при посредничестве ООН и начала атаковать украинские порты на побережье Черного моря и на реке Дунай ракетами, уничтожив десятки тысяч тонн украинского зерна.

После этих атак и блокады в июле украинские чиновники выступили с заявлением о том, что российские суда больше не будут в безопасности в Черном море. В заявлении Минобороны Украины в частности говорилось, что они "могут рассматриваться Украиной как перевозящие военные грузы со всеми соответствующими рисками".

Атака на российский танкер возле Керчи

Сегодня под утро морские беспилотники атаковали район Керченского пролива. В результате прямого попадания был сильно поврежден российский танкер-химовоз SIG. В частности было затоплено машинное отделение. Инцидент произошел на расстоянии 32 миль от Керченского пролива на якорной стоянке 471. Экипаж цел, у нескольких человек зафиксированы мелкие порезы от разбитого стекла.

Эта атака произошла ровно через сутки после подобной же атаки на порт Новороссийска, где морской беспилотник сильно повредил большой десантный корабль Российского флота "Оленегорский горняк". Издание Financial Times отмечает, что эта атака стала первой серьезной угрозой для российского нефтяного экспорта с начала войны.

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