Ситуация остается достаточно тяжелой, заявил Ермак.

Украина не видит реального подтверждения заявлений России об отводе войск по отдельным направлениям фронта.

Об этом в интервью CNN заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Мы считаем, что они поменяли стратегию и планы. Но это, к сожалению, не означает остановки войны. Я могу сказать, что ситуация остается достаточно тяжелой. Особенно я хочу остановиться на гуманитарной ситуации – все очень плохо", – сказал он.

Глава ОП подчеркнул, что в катастрофической ситуации находится Мариуполь, где люди умирают без еды и воды, а россияне не разрешают им покинуть город. По его словам, катастрофа в Мариуполе очень похожа на блокаду Ленинграда во время Второй мировой войны.

"Наша украинская позиция очень открыта и очень прозрачна: мы хотим остановить эту войну, мы хотим, чтобы российские войска были выведены с нашей территории. Мы настаиваем, чтобы были открыты гуманитарные коридоры, особенно из Мариуполя", – сказал Ермак.

Он подчеркнул, что украинская делегация продолжает трудные переговоры с россиянами, и проведение встречи в Стамбуле является подтверждением такого диалога.

"Отвод" войск России: что известно

29 марта стало известно, что Россия якобы отводит отдельные подразделения из Киевской и Черниговской областей, а также испытывает проблемы с ротацией и усилением своего войска.

В Генштабе ВСУ отметили, что "отводом" войск враг хочет создать ложную иллюзию, что отказался от замысла окружить Киев.

До этого помощник Путина Владимир Мединский сообщил, что Россия сокращает контингент на киевском и черниговском направлениях на фоне заявлений Минобороны РФ о завершении "первого этапа "спецоперации" и перехода к атакам на Донбассе.

Вас также могут заинтересовать новости: