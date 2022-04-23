Президент подчеркнул, что Украине нужны гарантии безопасности в будущем и реальная помощь.

Украина - это не страна для трагических селфи, ей нужна реальная помощь.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции.

"Мы ко всем лидерам обращаемся, что мы не страна для трагических селфи, а у нас реальная война. Поэтому приезжайте к нам, и мы с радостью будем встречать, но приезжайте с той помощью, о которой мы говорили и которую у вас есть возможность предоставить", - отметил президент Украины.

Он отметил, что Украина ожидает от партнеров, в частности, США, не "каких-то там тортиков, а мы ожидаем конкретные вещи и конкретное оружие".

По его словам, с должностными лицами США Украина хочет обсудить вопрос о гарантиях безопасности.

"Потому что США будут одной из стран лидеров-стран безопасности, чем бы все ни закончилось и как бы все ни закончилось, гарантии безопасности нашему государству нужны, и мы на этом будем настаивать", - сказал Зеленский.

Он верит, что в этом вопросе для Украины "будет долгожданный результат".

Во время войны в Украину с визитом приезжали европейские и американские политики. В частности, президент Евросовета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и другие.

Сегодня Зеленский анонсировал визит госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны США Ллойда Остина.

Поговаривают, что визиты некоторых политиков на Банковой отменили. В частности, ранее издание Bild сообщило, что федеральный президент Германии Штайнмайер по просьбе президента Польши планировал прибыть с визитом в Киев, однако президент Украины якобы отказался встречаться с ним.

Впоследствии и сам Штайнмайер подтвердил журналистам, что в Украине не ждут его визит.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не получал обращения президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера о визите в Украину.

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