Издание Bild сообщило, что Штайнмайер на просьбы президента Польши планировал прибыть с визитом в Киев, однако президент Украины якобы отказался встречаться с ним.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не получал обращения президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера о визите в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге по результатам встречи с президентами Польши, Латвии, Эстонии и Литвы.

"Я как президент и наш офис официально не получали обращения президента Германии и офиса президента Германии относительно визита в Украину. У нас страна свободная, и мы готовы быть транзитным государством, если это вопросы экономические, а не политические", - отметил президент.

Он напомнил, что 14 апреля исполняется 50 дней с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"50 дней войны, 50 дней устойчивости Украины, прочности и объединения нашей нации. Я думаю, что мы можем себе позволить, зная, что каждый день мы теряем людей, быть среди тех, кто нас реально поддерживает, среди реальных друзей. Я считаю, что реальных друзей много не бывает. Мы довольны этим количеством", - подчеркнул Зеленский.

Как известно, издание Bild сообщило, что Штайнмайер по просьбе президента Польши планировал прибыть с визитом в Киев, однако президент Украины якобы отказался встречаться с ним.

Впоследствии и сам Штайнмайер подтвердил журналистам, что в Украине не ждут его визита.