Бывший командующий армией США в Европе Марк Хертлинг считает, что победой для Украины станет отвоевание всех оккупированных территорий, включая Крым.

Украина может победить в войне с Россией, которая до сих пор не имеет необходимого количества войск для выполнения поставленных задач.

Об этом в интервью Wiener Zeitung заявил бывший командующий армией США в Европе генерал Марк Хертлинг. Он также отметил некоторые проблемы, с которыми может столкнуться украинская армия.

"Украина может выиграть эту войну. Конечно, президенту Владимиру Зеленскому и украинскому народу решать, что считать победой. Однако, как сторонний наблюдатель, я определяю победу как отвоевание всех оккупированных территорий, включая Крым", - сказал Хертлинг.

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Он отметил, что российские войска попытаются усилить свои возможности за счет мобилизованных, однако у них есть проблемы с обучением и экипировкой новых солдат.

"Российская армия плохо обучает своих солдат... Дальнейшие волны мобилизации точно могут повлиять на ситуацию на поле боя. Есть старая военная поговорка, что количество имеет свое качество... Но даже если Путин получит 300 тысяч человек, остается вопрос, как эти новые солдаты будут обучены и экипированы для работы на передовой. Однако и такая толпа может быть подавляющей. В последний раз мы видели это в битвах за Бахмут и Соледар", - сказал Хертлинг.

Американский генерал также считает, что российские солдаты и офицеры не были должным образом готовы к конфликту высокой интенсивности и не способны достигать выполнения стратегических задач.

"Я был на многих российских маневрах и учениях в мирное время, и солдаты не готовы к конфликту высокой интенсивности, в котором доктринально должна участвовать российская армия. Однако самый важный опыт, который я приобрел в этом отношении, когда имел дело с русскими в качестве главнокомандующего армией США в Европе, касается культуры лидерства. То, как устроена российская армия всех рангов - от генералов до офицеров и рядовых - не способна вести сложный общевойсковой бой и действовать на тактическом уровне так, как это было бы необходимо для достижения стратегических целей", - говорит Хертлинг.

При этом с проблемами столкнется и украинская армия. Среди таких Хертлинг выделил усталость солдат, которые "вынуждены убивать почти без перерыва", и Украина не может снизить нагрузку этим подразделениям и уменьшить количество боевых задач. "Такого сочетания психологических и физических нагрузок у солдат мы не видели со времен Второй мировой войны", - говорит он.

"С российской стороны много мобилизованных для усиления войск. Украине будет сложно не только подготовить свои войска, но и одновременно интегрировать множество новых систем вооружения, с которыми солдаты не знакомы. Но хорошая новость заключается в том, что украинская армия оказалась очень способной в этом отношении", - добавил Хертлинг.

Говоря о развитии событий в ближайшие месяцы генерал считает, что украинские войска попытаются отвоевать территории на юго-востоке, в частности на Донбассе, а также перекрыть россиянам логистические пути из Крыма.

"Я думаю, мы увидим наступательные операции на юго-востоке и более мелкие тактические столкновения на Донбассе, чтобы отвоевать территорию. Но основные усилия, вероятно, будут направлены на то, чтобы перекрыть российские логистические потоки, идущие из Крыма", - отметил Хертлинг.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, официальные лица США и Запада призывают Украину переключить свое внимание с жестоких многомесячных боев в Бахмуте на приоритетное потенциальное наступление на юге. Однако неясно, готов ли президент Владимир Зеленский отказаться от Бахмута. По словам источников CNN, президент Украины считает, что удержание Бахмута даст нашей стране больше шансов вернуть себе весь Донбасс.

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что российский диктатор Владимир Путин готовит новое наступление в войне против Украины. Столтенберг подчеркнул, что единственный путь к длительному миру заключается в том, чтобы дать понять Путину, что он не выиграет на поле боя.

Тем временем, в Минобороны Украины отмечают, что российские оккупанты усиливают давление на Бахмутском и Угледарском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои. Противник бросает в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники, пытаясь прорвать нашу оборону, несет значительные потери, но не отрекается от своих планов.

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