По словам Грозева, все призывники или даже контрактники, которые подписали контракты год или два назад, не годятся именно для таких важных сражений.

Украинским военным удалось ликвидировать очень много российских спецназовцев еще в первые недели войны.

Об этом сообщил журналист-расследователь и руководитель Bellingcat Христо Грозев в интервью Радио НВ.

Комментируя открытую кампанию российских частных военных компаний (ЧВК) по наему боевиков, Грозев сказал, что у России нет времени и закончились "подготовленные люди в армии, потому что Украина смогла ликвидировать огромное количество спецназовцев еще в первые пару недель войны".

"Все призывники, которых вроде нет, но они конечно есть, или даже контрактники, которые подписали контракты год или два назад, они не годятся именно для таких важных сражений. Поэтому они пытаются найти как можно скорее опытных, своих бывших спецназовцев", — пояснил он.

По словам руководителя Bellingcat, многие из таких бывших спецназовцев на момент начала войны работали по долгосрочным контрактам в Африке или Сирии для структур Евгения Пригожина (ЧВК "Вагнер" - ред.).

"Россия не пытается вообще прятать, что она занимается этим и поэтому это страшный период, потому что нет границ, нет репутационной цены, которая иначе как-то ограничивала бы действия Путина. Но с другой стороны это обычно последний период перед крахом, так что будем надеяться", - подытожил Грозев.

Как сообщал УНИАН, 20 июля стало известно, что ЧВК "Вагнер" завербовала в российских колониях около 200 человек.

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