36 оккупантов были уничтожены, многие ранены, также взят в плен командир взвода.

На Харьковщине разведывательная группа Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Кедр" уничтожила ДРГ морской пехоты Северного флота ВМФ РФ.

Об этом сообщило в Facebook ГУР МО.

Отмечается, что спецоперация была проведена в селе Дементиевка Дергачевского района Харьковской области, где было обнаружено крупное подразделение россиян, которое размещалось в разрушенных зданиях.

"В результате огневого поражения 36 оккупантов были уничтожены. Многие рашисты получили ранения различной степени тяжести", - сказано в сообщении.

По данным разведки, позже "Кедр" совместно с подразделениями местной теробороны и Национальной гвардии провел ряд боестолкновений и заставил врага отойти с позиций, несмотря на значительное численное превосходство противника.

"В результате операции были добыты многочисленные трофеи и взят в плен раненый командир взвода вражеской ДРГ. Им оказался уроженец Запорожской области, 1989 года рождения, Станислав Трутнев. Это военнослужащий 140 отряда специального назначения борьбы с подводными диверсионными силами и средствами Северного флота ВМФ РФ (в/ч 69068, Видяево, Мурманской области). Три года назад был командирован в группировку вооруженных сил РФ в Сирии", - информирует ГУР МОУ.

При этом отмечается, что непосредственно на поле боя ему была оказана первичная медицинская помощь, а сейчас он находится в одном из украинских медицинских учреждений.

Напомним, как писал УНИАН, ранее Специальное подразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины провел спецоперацию на оккупированной территории Херсонской области. Удалось освободить из плена пятерых украинцев. Отмечается, что один из освобожденных имеет серьезное боевое ранение. Сейчас все освобожденные находятся под опекой украинской власти и получают надлежащее лечение.

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