В Украине сейчас накапливаются силы и средства для мощного контрнаступления на 2025-й год.

Украина готовит уничтожение военных целей во временно оккупированном Крыму в ответ на российские удары по портовой инфраструктуре Одессы. Об этом военно-морской эксперт Defence Express, капитан первого ранга в отставке Владимир Заблоцкий сказал в эфире на Радио NV.

Эксперт сказал, что россияне прибегли к ударам по портовой инфраструктуре, чтобы сделать невозможным отгрузку зерна. В то же время, он сообщил, как Украина может ответить на российские удары.

"Мы переживали такие атаки в 2023 году, то есть, уничтожались склады, терминалы, перегрузочные мощности и т.д. Вот сейчас видим восстановление. Это не тактический ход... Это продолжение стратегического подхода России в отношении нашего экспорта. Это экономическая война", - сказал Заблоцкий.

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Как считает эксперт, цель россиян заключается в том, чтобы физически сделать невозможным функционирование морского коридора Украины и возобновление блокады, которая существовала до момента освобождения острова Змеиный.

На взгляд Заблоцкого, расчет заключается не только в том, чтобы нанести ущерб экономике Украины, запугать иностранных перевозчиков и возобновить морскую блокаду, но и заставить Вооруженные силы Украины оттянуть на юг по возможности больше средств ПВО и авиации, и прежде всего дефицитные истребители F-16, чтобы бороться с российской авиацией, носителями крылатых ракет, над Черным морем.

"Тем самым, в критический момент будут ослаблены фронты, на которых продолжается ползучее наступление агрессора", - подчеркнул Заблоцкий.

При этом, он убежден, что ситуация не выглядит настолько пессимистично.

"Воздух над регионами Украины будет более защищенным. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский вчера на энергетической ставке после доклада командующего воздушных сил по ПВО. Были обсуждены форматы усиления ПВО и были также, по словам президента, приняты определенные решения по уничтожению вражеских "шахедов" и некоторых видов ракет, которые вредят нам именно на юге", - сказал эксперт.

Какие цели Украина атакует в Крыму

При этом, он проанализировал, какими именно могут быть действия Украины, и считает, что могут быть удары по складам баллистических ракет, которыми враг стрелять из оккупированного Крыма.

"То есть, следует ожидать усиления на временно оккупированный полуостров различными силами и средствами, которые имеют Вооруженные силы Украины и ожидать уничтожения следующих наиболее важных целей - это будут склады ракетного вооружения. Разведка отслеживает и они известны. И мы видели как они уничтожались, и не только в Крыму. Это будут расположения воинских частей. Это будут склады, в том числе, мы видим, склады горюче-смазочных материалов, терминалы отгрузки, и я уже не говорю о пресловутом Керченском мосте. Это будет позже и должно быть связано с освобождением полуострова. То есть, одновременно будет уничтожен мост и нанесены удары по этим объектам", - подчеркнул Заблоцкий.

Эксперт добавил, что этому будут предшествовать удары по российским средствам ПВО, чтобы дать возможность работать украинской авиации.

"Сначала будет уничтожена вся инфраструктура ПВО, которая существует в Крыму, или, по крайней мере, на тех участках и секторах, где планируются удары, и затем будут нанесены удары ракетным дальнобойным оружием, дронами и другими средствами", - сказал эксперт.

Он отметил, что это уже происходит, и в частности состоялся удар по нефтяному терминалу в Феодосии. По его мнению, надо немного подождать, потому что в Украине накапливаются силы для запланированного мощного контрнаступления на 2025-й год.

Контрнаступление ВСУ - что известно

Как сообщал УНИАН, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что Украина сможет подготовиться, чтобы провести новое контрнаступление в 2025 году, если для этого получит достаточно западной техники и разрешение на дальнобойные удары в глубокий тыл России.

Военный эксперт Михаил Самусь считает, что наступление будет раньше - в этом году. По мнению Самуся, Вашингтон мог попросить Киев воздержатьсяот наступления до выборов президента США, запланированных на 5 ноября, чтобы избежать непредсказуемой эскалации.

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