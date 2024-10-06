Главное не повторять ошибки 2023 года, говорит аналитик.

Украина может провести новое контрнаступление в 2025 году, если получит достаточно западной техники и разрешение на глубокие удары по РФ. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире Radio NV назвал два возможных сценария такого контрнаступления.

Аналитик отметил, что возможность контрнаступления появится исключительно в случае, если Украина действительно получит достаточное количество вооружений от партнеров. Если это условие не будет выполнено, то в конце концов все сведется к позиционной войне с угрозой ее замораживания в определенный период времени.

Что касается сценариев контрнаступления, то Мусиенко надеется, что на этот раз украинское командование не повторит ошибки 2023 года, когда ВСУ атаковали сразу на нескольких участках, использовав при этом все имеющиеся резервы. Аналитик называет такой сценарий "или пан, или пропал".

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Второй сценарий контрнаступления, который видит Мусиенко - это попытка улучшить тактическое положение украинских войск.

"Он закончится продвижением наших войск на несколько километров вглубь вражеской территории на нескольких направлениях. Можем продвинуться в глубину на десятки километров и освободить территории, но при этом риски так же очень большие: а что если не удастся?" - говорит Мусиенко.

Война в Украине: стратегические перспективы

Как писал УНИАН, российское военное командование не желает мириться с возможным снижением интенсивности военных действий в Украине, и для этого увеличило усилия по мобилизации солдат за деньги.

Также мы рассказывали, что на фронте Украина перешла к стратегии медленного отступления. Финал войны определится не тем, кто контролирует руины городов, а способностью продолжать борьбу, говорят эксперты.

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