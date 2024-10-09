Вашингтон, вероятно, попросил Киев отложить контрнаступление, чтобы не создать лишних политических проблем Камале Харрис до выборов.

Украина может перейти в масштабное контрнаступление не в 2025 году, а уже в ближайшее время - после президентских выборов в США. Такое мнение в эфире Radio NV высказал военный эксперт Михаил Самусь.

Он отметил, что на фронте сейчас "не видно" много бригад, в том числе и известных. По мнению эксперта, они готовятся к наступлению, для которого пока не сложились соответствующие условия.

"Они сейчас проводят активную подготовку. И явно они готовятся не к капитуляции. Только Генштаб, Верховный главнокомандующий и Главнокомандующий могут знать, какие есть планы. У меня есть гипотеза, что Курская операция не может быть самостоятельной", - пояснил Самусь.

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Эксперт выдвинул предположение, что Украина пока не проводит наступательные действия в частности из-за просьбы Соединенных штатов. По мнению Самуся, Вашингтон мог попросить Киев воздержаться от наступления до выборов президента США, запланированных на 5 ноября, чтобы избежать непредсказуемой эскалации.

"Удар по Крымскому мосту до 5 ноября - он может привести к эскалации. А эскалация, по их мнению, может означать, что Камила Харрис может страдать от нападок Трампа. Мол, смотрите, творится третья мировая, вы вообще не управляете ситуацией, потеряли контроль над союзниками. Поэтому я предполагаю, что до 5 ноября нас просят не делать категорических шагов, которые могут привести к потенциальной эскалации", - добавил Самусь.

По мнению эксперта, впечатление о том, что Россия полностью контролирует ситуацию на поле боя - ошибочное.

"Я считаю, украинская армия также определенным образом корректирует шаги россиян и пытается сформировать концентрацию резервов там, где нужно как раз украинскому командованию с расчетом на несколько шагов вперед. Но это гипотеза. Как оно будет - посмотрим после 5 ноября", - пояснил Самусь.

Перехват инициативы на фронте: что известно

Ранее аналитики из Института изучения войны предположили, что в ближайшие недели РФ сбавит темпы наступления на востоке Украины. По мнению экспертов, Москва может продолжать атаковать украинские позиции, однако количество таких штурмов будет значительно ниже.

Между тем военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что в 2024 году Россия не прекратит наступательные действия. Однако уже в следующем году у Москвы не будет возможности не только наступать теми же темпами, но и обороняться на некоторых направлениях.

Военный эксперт Александр Мусиенко тем временем убежден, что до зимы оккупанты еще могут иметь определенные тактические успехи на поле боя. Главной целью врага в настоящее время, по мнению эксперта, может стать Кураховское направление.

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